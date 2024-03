NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Hellofresh nach zwei Gewinnwarnungen binnen vier Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel kappte Analyst Sebastian Patulea in einer am Freitag vorliegenden Studie von 33 auf 7,50 Euro. Er sprach bei dem Kochboxenlieferanten von einer sich ändernden Aktienstory und so sei es an der Zeit, diese neu zu bewerten. Mit der Aktie investierten Anleger in ein profitables, aber rückläufiges Geschäft. Zwar gebe es mit Fertigessen ein wachstumsstarkes neues Standbein, doch es sei schwierig, diesem eine höhere Qualität beizumessen. Die Aktie sei kein Kauf mehr, solange nicht wieder mehr Vertrauen in das Geschäftsmodell komme./tih/jha/

