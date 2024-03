Qingdao, China, 8. März 2024 (ots/PRNewswire) - Hisense, das globale Unternehmen

für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, gibt eine neue Partnerschaft

mit Xbox bekannt, die darauf abzielt, das Spiel- und Unterhaltungserlebnis zu

Hause mit modernster Laser-Display-Technologie zu verbessern.



Als Pionier im Bereich der Laser-Display-Technologie lässt Hisense die Zukunft

des Displays Wirklichkeit werden. Die Partnerschaft mit Hisense

Laser-Display-Produkten und Xbox wird der Gaming-Community ein unvergleichliches

Erlebnis bieten, indem ein mehr als 100-Zoll-Bildschirm eingeführt wird, den die

Verbraucher zu Hause genießen können, um eine augenfreundliche, farbgetreue und

immersive Spielumgebung zu erleben.





"Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur erstklassige Produkte zu liefern,sondern ein Gesamterlebnis, das speziell für Spiele und Home Entertainmententwickelt wurde", kommentiert Jerry Liu, Vizepräsident von HisenseInternational. "Unsere Partnerschaft mit dem Designed-for-Xbox-Programm zieltdarauf ab, das Spielerlebnis zu verbessern und es Menschen auf der ganzen Weltzu ermöglichen, ein überlebensgroßes Erlebnis mit einer Bildfläche von mehr als100 Zoll zu genießen."Die Verbraucher können ihre Xbox nahtlos an Hisense Laser-Display-Produkteanschließen und in ein butterweiches Spielerlebnis eintauchen, dasGaming-Sessions neu definiert, bei denen jeder Moment überlebensgroß ist undjedes Detail mit außergewöhnlicher Klarheit und Präzision zum Leben erwecktwird.Die Spielemodus-Technologie von Hisense für Laser-Display-Produkte bietet dankder hohen Bildwiederholrate und dem Auto Low Latency Mode ein flüssiges undrealistisches Spielerlebnis. Das Unternehmen wird auch weiterhin exzellenteSeherlebnisse und nachhaltige Displays für die Verbraucher bereitstellen, mitdem Ziel, das Home Entertainment zu verändern und unvergessliche Erlebnisse zuschaffen.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik undHaushaltsgeräte. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mitSchwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen.In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als160 Ländern tätig.