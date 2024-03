NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1260 Euro belassen. Der Branchenzyklus im Halbleiterbereich beschleunige sich, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts des Wachstums im Januar. Er geht weiter davon aus, dass der Höhepunkt im ersten Halbjahr 2025 erreicht wird. Ab März sollte die Nachfrage in China wieder anziehen./tih/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 14:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 14:38 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,67 % und einem Kurs von 911,9EUR auf Lang & Schwarz (08. März 2024, 22:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Janardan Menon

Analysiertes Unternehmen: ASML

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1260

Kursziel alt: 1260

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m