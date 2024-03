Warnhinweis: Diese Kolumne enthält Passagen, die als verstörend und diskriminierend betrachtet werden könnten.

Zweiter Hinweis: Sinnvoll ist es stets, zu versuchen, was heute nur noch wenige schaffen, nämlich sich mehrere Sichtweisen anzuschauen und sich dann eine eigene Meinung zu bilden.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Haben wir heute tatsächlich das beste Deutschland aller Zeiten?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings haben bereits unsere Vorväter in der Regierung von 1933 das genauso gedacht wie die Politiker heute.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Ist es der Krieg, der die heutigen Guten von den damaligen Nationalsozialisten unterscheidet?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings sind die Menschen damals noch gefragt worden, ob sie den totalen Krieg wollen.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Wenn die AfD heute Nazis sind, dann müssen sie doch auch regelmäßig Juden umbringen, oder?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings leben wir heute bereits im kontrafaktischen Zeitalter.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Kann es tatsächlich sein, dass so ein Kuschelbär wie Björn Höcke der Ober-Nazi ist?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings zeigt das natürlich auch, wie harmlos die wirklichen Nazis damals gewesen sind.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Ist es nicht ungerecht, dass Vergewaltiger von der Justiz heute stets sofort wieder auf freien Fuß gesetzt werden?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings sagt die Regierung, dass die Justiz unabhängig von der Regierung ist.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Müsste man denn nicht wenigstens versuchen, die Massenvergewaltigungen bei uns in Deutschland zu verhindern?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings sind Massenvergewaltigungen heute enorm en vogue und wir Deutschen sind schon immer Trendsetter gewesen.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Ist es korrekt, wenn wir in Hinsicht auf einen möglicherweise kommenden Krieg immer von der Ostfront reden?

Antwort: Im Prinzip ja, schließlich ist die Schlacht an der Westfront ja bereits seit der Bombardierung der Nord Stream Pipeline verloren.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Gibt es eigentlich heute Radio Eriwan noch?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings sind die Armenier dort von unserem neuen Gaslieferanten, dem Freund von Ursula von der Leyen aus Aserbaidschan erschossen worden.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Stimmt es, dass wir im besten Deutschland aller Zeiten heute verfaulten und verbotenen Pestizidweizen aus der Ukraine untergemischt bekommen?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings verteidigt die Ukraine dafür auch unsere Werte.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Habe ich es richtig verstanden, dass in der EU etwa genauso viele Euros kursieren wie verschiedene Geschlechter herumlaufen?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings kann der Umlauf an Euros niemals unendlich werden.

Anfrage an die Redaktion von „Bestes Deutschland aller Zeiten“: Warum gehen diejenigen, die sich heute am meisten für Waffen für die Ukraine einsetzen, dort nicht selbst einmal an die Front. Wäre das nicht eine gute Idee?

Antwort: Im Prinzip ja, allerdings verfügt die Ukraine derzeit nicht über genug Windeln.

Schlussanfrage an die Redaktion von „Bestes-Deutschland-aller-Zeiten“: Ist es normal, dass die Deutschen sich heute nicht mehr den Arsch aufreißen wollen, sich dafür aber täglich von Neuem einen Besenstil bis hin zur Bauhinschen Klappe einführen lassen ohne zu mucken?

Antwort: Im Prinzip ja, aber so ist das deutsche Wesen. Denn dann fühlt der Deutsche sich innerlich voll und denkt nicht mehr an Aufruhr.

Bernd Niquet