In sieben Monaten fällt in den USA die wichtigste politische Entscheidung des Jahres. Ob Trump oder Biden bis 2028 regieren werden ist für jeden bedeutsam und für Anleger ganz speziell. Nikki Haley hat die Segel gestrichen.

Die Wahlnacht am 9. November 2016 war spannender als die meisten Tatorte der vergangenen vierzig Jahre. Im Morgengrauen, kurz vor Handelsbeginn in Europa, hatte sich Donald Trump offenbar gegen Hillary Clinton durchgesetzt. Der DAX rutschte zur Eröffnung um fast vier Prozent ins Minus, Gold taumelte, auch der US-Dollar gab zeitweise kräftig nach. Trump als unberechenbar geltender Wahlsieger verschreckte die Börsen. Eine überraschend präsidiale Siegesrede veranlasse die opportunistischen Investoren dann blitzschnell zur Meinungsänderung. „Die Aktienmärkte kletterten im Tagesverlauf damals irrsinnige sechs Prozent, Zinsmarkt und Dollar beruhigten sich ebenso wie der Goldpreis“, erinnert sich Vanyo Walter vom Broker RoboMarkets. Gut vier Wochen später folgt eine fulminante Trump-Rally von 20 Prozent bis zum Sommer 2017. Um 2024 zu verstehen sollte man 2016 also in Erinnerung haben.

2016 reloaded

Denn knapp acht Jahre später will es Trump noch einmal wissen. Die Entscheidung am 4. November wird eine Wahl mit umgekehrten Vorzeichen: 2020 setzte sich Joe Biden gegen Donald Trump durch, jetzt will der Republikaner zurück ins Weiße Haus. Für den Herausforderer hätte der Start mit zwei klaren Siegen bei den republikanischen Vorwahlen kaum besser laufen können. Für die Börse verspricht sein gewöhnungsbedürftiger Regierungsstil bei einem erneuten Triumph vor allem mehr Volatilität. Beim letzten Mal lagen in den ersten zwölf Monaten der vergleichbare DAX-Kursindex und der S&P 500 noch fast gleichauf.

Ab Ende 2017 ging die Schere jedoch auseinander: US-Aktien profitierten von Trumps „America First“-Motto und erreichten Rekordhochs, die Trump auf Twitter feierte. Hingegen wurde aus dem DAX Kapital abgezogen. Zölle auf europäische Waren und die Angst vor einem Handelskrieg schreckten ab. „Deutet sich ein Wiederwahl Donald Trumps und seiner America First Politik an, dann dürfte das die Bewertungsaufschläge amerikanischer Aktien womöglich weiter erhöhen. Denn stellt er die Nato tatsächlich in Frage, würde Sicherheitsarchitektur Europas extrem geschwächt“, sagt Stefan Riße, Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment, diesmal neue Probleme voraus.