Gold lässt in diesen Tagen nichts anbrennen. Das Momentum, dass das Edelmetall derzeit an den Tag legt, ist beeindruckend; wobei das auch noch recht zurückhaltend umschrieben ist.

Dass Gold in seinem Bemühen, die Rally voranzutreiben, nicht nachlassen will, dürfte nun wiederum den einen oder anderen Marktakteur in Bedrängnis bringen und ihn womöglich dazu veranlassen, sich nicht mehr gegen das Edelmetall zu stellen.

Der Wochenschluss auf Rekordhoch ist ein starkes Signal. Ein Wochenschluss jenseits der 2.200 US-Dollar wäre zweifelsohne ein noch stärkeres Signal gewesen; wohl aber des Guten zu viel. Der US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gab dem Edelmetall noch einmal einen Schub.

Die Ausgangsposition für das Edelmetall im Hinblick auf die nächsten Tage und Wochen ist exzellent. Das müssen selbst diejenigen (an)erkennen, die es nicht unbedingt mit dem Edelmetall halten.

Doch Obacht. Die nächsten Handelstage werden kein Selbstläufer. Man sollte nicht den Fehler machen und die Rally in diesem Tempo fortschreiben…

Die (bangen) Blicke richten sich bereits auf den kommenden Dienstag. Am 12. März werden in den USA die wichtigen Verbraucherpreise erwartet, die knapp eine Woche vor der nächsten Leitzinsentscheidung der US-Notenbank (FOMC der Fed tagt am 19. März, 20. März) ein besonderes Gewicht haben werden. Vor allem gilt es, die Verbraucherpreise in der Kernrate (also ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Nahrungsmittel) zu beachten.

Aus charttechnischer Sicht hat der Goldpreis mit dem Ausbruch aus der bullischen Flagge (rot dargestellt) und dem damit einhergehenden Sprung über die 2.080 US-Dollar / 2.100 US-Dollar die Tür auf der Oberseite weit aufgestoßen. Das Erreichen der 2.200 US-Dollar würde einen weiteren Meilenstein darstellen. Doch dabei muss es mit Blick auf die aktuelle Bewegungsdynamik nicht bleiben. Über kurz oder lang wird das Thema Gewinnmitnahmen aufkommen. Solange sich diese oberhalb von 2.080 US-Dollar abspielen, ist alles im grünen Bereich.