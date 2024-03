Chinas Verbraucherpreise erstmals seit sechs Monaten gestiegen Die Verbraucherpreise in China sind erstmals seit einem halben Jahr wieder gestiegen. Wie die Statistikbehörde am Samstag in Peking mitteilte, zog der Verbraucherpreisindex im Februar im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Prozent an. Der Anstieg ist damit …