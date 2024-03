Philipp Vorndran: Bevor wir über den Zeitpunkt reden, reden wir mal über das „viele Menschen“. Es sind eben nicht viele Menschen. Es sind mehr Menschen wie in der Vergangenheit, aber gemessen an der Gesamtbevölkerung sind es sehr, sehr wenige.

Martin Kerscher: Wenn der Dax immer so weiter steigt, werden ja viele Menschen schwach. Ist das denn für eigentlich aus ihrer Perspektive ein guter Zeitpunkt, in Aktien zu investieren?

Immer mehr Menschen denken vielleicht darüber nach, das wäre richtiger gewesen. Das stimmt und das wäre eine gute Nachricht, weil viele Deutsche eben überhaupt keine Aktien haben. Und wenn sie darüber nachdenken und damit langsam anfangen.

Richtiges Vorgehen für denjenigen, der heute schon 70 oder 80 Prozent seines Vermögens richtigerweise in Aktien hat, für den ist es wahrscheinlich nicht die smarteste Idee, heute auf 90 oder 100 Prozent zu gehen. Dafür ist doch ein bisschen zu viel positive Stimmung - zumindest kurzfristig - im Markt zu beobachten.

Martin Kerscher: Aber diese positive Stimmung ist ja jetzt schon seit einiger Zeit im Markt und man steht immer am Spielfeldrand und denkt sich: Sollte jetzt mitspielen oder nicht?

Philipp Vorndran: Aber da sind wir wieder genau bei dieser digitalen Entscheidung. Ja oder Nein, und das ist meiner Meinung nach das völlig falsche. Wir sollten als Deutscher uns daran gewöhnen, so Geld anzulegen, wie man das im Rest der Welt da ist es selbstverständlich, dass man es von seinem Privatvermögen circa 50 Prozent dauerhaft und ohne überhaupt an den Timing-Aspekt zu denken, in Aktien investiert.

Das ist weg gepackt, da denkt man nicht über Verkäufe nach, sondern das ist etwas, was man dann benötigt, wenn man zum Beispiel in Rente geht oder sich ein Haus kaufen möchte oder sonst einen großen Wunsch erfüllen möchte. Das andere ist die Timing-Komponente. Das Spielgeld, wie man das nennen kann und mit dem kann man dann mal 10 oder 20 Prozent rauf oder runter.

Martin Kerscher: Aber Herr Vorndran, 50 Prozent des verfügbaren Einkommens in die Altersvorsorge zu stecken, das ist für viele Menschen ziemlich illusorisch. Die brauchen die 100 Prozent zum Leben.

Philipp Vorndran: Ja, wir haben 50 Prozent in Deutschland und da haben sie völlig Recht, die sich über Altersvorsorge jenseits der gesetzlichen Rentenversicherung keine Gedanken machen müssen, weil sie es nicht können. Da bin ich völlig bei Ihnen.

Aber wir haben 50 Prozent, die es können und die es bisher in der Breite konsequent falsch machen. Die denken über das Festgeld nach, die denken über Sparkassen oder Volksbanken-Sparbriefe nach. Die denken weder über die eigenen vier Wände noch über globale Aktien-Investments nach. Und genau auf diese 50 Prozent müssen wir unseren Fokus rechnen.

Wir beide wissen, dass die Deutschen, was die Aktieninvestment angeht, ca. bei 12 bis 13 Prozent der Gesamtbevölkerung sind. Das bedeutet, wir haben hier wirklich noch sehr viel Platz nach oben. Und selbst wenn sie dann anfangen Aktien zu kaufen, dann sind das oft Größenordnungen von 10 oder 15 Prozent des Privatvermögens - homöopathische Dosen.

Und wenn wir dann mal für die Gesamtbevölkerung nachdenken, wie zum Beispiel die Aktienrente als Teil der gesetzlichen Altersvorsorge, dann ist ganz Berlin wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Weil man vermeintlich sichere Renten ins Risiko stellt. Genau das Gegenteil ist natürlich richtig: Mit der Art und Weise, wie wir unsere gesetzliche Rentenversicherung betreiben, ist es garantiert ein Riesenproblem.

Martin Kerscher: Aber um zum Zeitpunkt zurückzukommen: Es geht eigentlich nicht darum wann, sondern eigentlich mehr um das wie. Das wie, Sie haben es ja gerade beschrieben, kann eigentlich nur kontinuierlich sein. Also über Wertpapiersparpläne zum Beispiel.

Philipp Vorndran: Das ist das Beste, Früh genug mit einem Betrag Wertpapiersparen zu betreiben, der durchaus schmerzt, den man merkt und vielleicht auch mal den zweiten Urlaub etwas weniger großzügig dotieren kann....

