Salzburg (ots) - Rund 800 Gäste feierten Auszeichnung derWelternährungsorganisation FAO im Salzburg CongressDie "traditionelle Heumilchwirtschaft im österreichischen Alpenbogen" ist absofort landwirtschaftliches Weltkulturerbe. Das hat die Food and AgricultureOrganization of the United Nations - kurz FAO - beschlossen und dieentsprechende Auszeichnung heute, Samstag, in einem Festakt in Salzburgüberreicht. "Die Ernennung der Heumilchwirtschaft zum landwirtschaftlichenWeltkulturerbe ist nicht nur eine Anerkennung für die Heumilchbäuerinnen undBauern, sondern auch ein Auftrag zur Bewahrung und Weiterentwicklung diesernachhaltigen Form der Bewirtschaftung", erklärte der Obmann der ARGE Heumilch,Karl Neuhofer vor rund 800 Mitgliedern und zahlreichen Interessensvertretern.Norbert Totschnig, österreichischer Bundesminister für Land- undForstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft, ergänzte: "Unsere Heumilch istein Stück österreichische Tradition, die Nachhaltigkeit, Qualität undRegionalität vereint. Ich bin stolz, dass unsere Heuwirtschaft nun als globaleBesonderheit anerkannt wird. Es ist eine Auszeichnung unserer Landwirtschaft,unserer Ökologie, unserer Kulturlandschaft und unserer traditionellenBewirtschaftungsweise. Ich bin überzeugt, dass mit der Anerkennung alsWeltkulturerbe nun die Bekanntheit der Heumilch über Ländergrenzen hinweg weitersteigen wird."Heuwirtschaft hat globale BedeutungDie FAO würdigt landwirtschaftliche Systeme, die seit Generationen vonBäuerinnen und Bauern entwickelt wurden, um Lebensmittel bereitzustellen, alteTraditionen zu bewahren und natürliche Ressourcen zu schützen. Für dasWeltkulturerbe sind bestimmte Kriterien zu erfüllen: Es muss ein einzigartigeslandwirtschaftliches Produktionssystem sein, das räumlich abgegrenzt und dessenErhalt für die Zukunft essenziell ist. Als Voraussetzung gilt u.a. dergeschichtliche Hintergrund eines Gesamtsystems, das sich ständigweiterentwickelt. "Ein landwirtschaftliches Weltkulturerbe muss eine weltweiteBedeutung als Modell für eine nachhaltige Landwirtschaft haben, die einwertvolles Erbe darstellt. Die traditionelle Heuwirtschaft im österreichischenAlpenbogen erfüllt diese Kriterien in herausragender Weise. Sie gilt als daserste landwirtschaftliche Weltkulturerbe im deutschsprachigen Raum", soYoshihide Endo von der FAO.Mehrwert für Heumilchbäuerinnen und BauernSeit dem Start der Vermarkungsoffensive der ARGE Heumilch Österreich konntenWertschöpfung, Absatz und Bekanntheit der Heumilch im In- und Ausland