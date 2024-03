NEU-DELHI (dpa-AFX) - Nach 16 Jahren Verhandlungen haben sich die Europäische Freihandelsassoziation (EFTA) und Indien auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Es wurde am Sonntag von den Wirtschaftsministern der fünf involvierten Länder in Neu-Delhi unterzeichnet.

Mit dem Abkommen sollen nicht nur Zölle fallen. Die nicht zur EU gehörenden EFTA-Staaten Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island wollen zudem Investitionen in Indien fördern. Sie streben an, in den kommenden 15 Jahren 100 Milliarden US-Dollar in das südasiatische Land zu investieren, wie es in dem Abkommen heißt. Dadurch sollen viele Jobs geschaffen werden, wie der indische Handelsminister Piyush Goyal erklärte.