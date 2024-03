Der LEFEET P1 ist für Leistungs- und Reiseanforderungen ausgelegt und bietet mehr Performance in einem kompakteren Profil – 30 % kleiner als sein Vorgänger, der S1 Pro. Mit einem Gewicht von nur 2,3 kg ist dieser Wasserscooter unglaublich leicht zu verstauen und lässt sich problemlos im Handgepäck mitnehmen, was ihn zu einem perfekten Begleiter in der Flugzeugkabine macht.

Zu den Merkmalen gehören verbesserte Leistungs- und Batterieoptionen. Taucher können zwischen dem Standard-Akku mit 100 Wh oder dem XR-Akku mit 160 Wh für eine längere Betriebszeit wählen. Mit dem XR-Akku können Sie eine zusätzliche Geschwindigkeitsstufe von etwa 2,3 Metern pro Sekunde nutzen. Dies entspricht etwa 10 Kilometern pro Stunde und ermöglicht dem Anwender, im Ozean eine größere Strecke in kürzerer Zeit zurückzulegen. Sie können die Akkus des LEFEET P1 mit einem Standard-USB-C-Kabel aufladen, sodass Sie kein sperriges Ladegerät mitnehmen müssen.

Für Ihre All-in-One-Lösung für Abenteuer über und unter Wasser ist eine Vielzahl an Zubehör erhältlich, darunter eine Tankhalterung, Beinhalterung, SUP-Halterung und vieles mehr. Die LEFEET P1-Schnellbefestigung ermöglicht eine einfache Montage an Booten, Paddelboards und Kajaks und sorgt für kraftvollen Vortrieb.

Ausgestattet mit einer kabellosen Fernbedienung bietet der LEFEET P1 erweiterte Optionen über und unter Wasser, die dem Taucher die Wahl zwischen verschiedenen Betriebsmodi ermöglichen.

Das LEFEET P1 ist jetzt live auf Kickstarter. Um dieses Projekt jetzt zu unterstützen, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.kickstarter.com/projects/lefeet-p1/lefeet-p1-versatile-underwater-scooter-with-modular-design?ref=srx2xh

Informationen zu LEFEET:

LEFEET, wurde 2018 von einer Gruppe von Wassersportlern, Tauchern und Schnorchlern gegründet. LEFEET entstand aus unserer Leidenschaft für den Ozean und unserer gemeinsamen Neugierde, seine Wunder zu entdecken. Unser Hauptziel war es, den modernsten und effektivsten Unterwasserscooter auf dem Markt zu entwickeln. Durch den Einsatz innovativer Techniken haben wir herkömmliche, sperrige Diver Propulsion Vehicles (DPVs) in leichte, leistungsstarke und benutzerfreundliche Scooter verwandelt, die von Tauchern und Schnorchlern weltweit gepriesen werden. Unsere Produkte sind heute in über 250 Einzelhandelsgeschäften weltweit erhältlich, davon allein in den USA in über 180 Geschäften.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=2bm5hv-wN30

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neuer-lefeet-p1-der-ultimative-kompakte-leistungsstarke-wasserscooter-fur-einzigartige-abenteuer-302084922.html