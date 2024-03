LANDSHUT/STRAUBING (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zum Bundeshaushalt 2025:

Denn was dieses Land nötig hat, ist beides: Es braucht eine Finanzpolitik, die im Haushalt Prioritäten setzt, zahlreiche Subventionen auf den Prüfstand stellt und so für einen sparsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln sorgt. Aber es braucht eben auch Impulse für die Wirtschaft, vor allem für Branchen wie die darniederliegende Bauwirtschaft, die einen hohen sozialen Stellenwert hat. Oder jene, die als Schlüsselindustrien gelten, aber durch Überfrachtung gefährdet sind. Das heißt, es muss Kapital in die Hand genommen werden, nicht um Subventionen zu verteilen, sondern um Rahmenbedingungen zu schaffen, die privates Investitionskapital mobilisieren./yyzz/DP/mis