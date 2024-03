BERLIN (dpa-AFX) - Alleinerziehende sollen nach einem Vorschlag der Linken einmal in der Woche Hilfe im Haushalt bekommen. Diese Haushaltshilfen sollen bei gemeinnützigen Agenturen fest angestellt werden und damit selbst sozial abgesichert sein. Die Idee ist Teil eines Sechs-Punkte-Plans der Linken zur Entlastung von Vätern und Müttern, die sich alleine um ihre Kinder kümmern. Das Konzept will die Parteivorsitzende Janine Wissler an diesem Montag vorstellen.

Die Linke berief sich auf Daten, wonach in Deutschland etwa 1,6 Millionen Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern leben, davon 85 Prozent Frauen. Mehr als ein Drittel sei auf Grundsicherung angewiesen. Die Vorschläge sollen nach Angaben der Linken helfen, das Armutsrisiko zu senken und Kindern von Alleinerziehenden bessere Startchancen zu geben. Die Kosten der weitreichenden Reformideen schlüsselt der Sechs-Punkte-Plan nicht auf.