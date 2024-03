Der 10er-EMA verläuft aktuell im Bereich von 17.650 Punkten und könnte das Kursziel des laufenden Rücksetzers sein. Ebenso wie bereits in den Vorwochen. Im Bereich um den 10er-EMA sollte dann auf mögliche Richtungswechsel im Tageshandel geachtet werden. Möglicherweise bieten sich im Bereich um den 10er-EMA erneute Long-Positionen an. Rutscht der DAX hingegen nachhaltig unter den 10er-EMA ab, wäre das nächste Kursziel bei 17.500 Punkten zu sehen.

Am heutigen Montag stehen noch vor Börsenbeginn die deutschen Importpreise für den Monat Februar im Fokus, die besonders vor dem Hintergrund der hartnäckigen Inflation von Bedeutung sind. Am Nachmittag um 15:00 Uhr steht in den USA noch der Conference Board Employment Trends Index im Blick. Bei den Einzelaktien stehen die Papiere von Oracle, LEG Immobilien und HYPOPORT mit Quartalszahlen im Blick. In Fokus könnten auch die Titel von TikTok-Mutter ByteDance stehen. Bobby Kotick, der ehemalige CEO von Activision, hat Interesse am Kauf von TikTok bekundet, falls ByteDance dem Verkauf zustimmt.