LEG Immobilien macht 2023 Milliardenverlust - trotzdem Dividende geplant Der Immobilienkonzern LEG hat das vergangene Jahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Unter dem Strich fiel wegen einer Abwertung des Immobilienportfolios ein Minus von 1,56 Milliarden Euro an, wie der MDax-Konzern am Montag in Düsseldorf …