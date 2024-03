TORONTO und HAIFA, Israel, 08. März 2024 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (Deutschland: J90) (das "Unternehmen" oder "NurExone"), ein bahnbrechendes biopharmazeutisches Unternehmen, schloss heute einen Miet- und Bauvertrag für fast 200 Quadratmeter Labor- und Bürofläche auf dem Campus des renommierten Israel Institute of Technology ("Technion") ab. Der Mietvertrag läuft bis zum 31. Dezember 2028 mit einer Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre.

Das Engagement des Technion für wissenschaftliche Forschung und biotechnologische Innovation spiegelt sich in der Entscheidung wider, dem Unternehmen eine neue Einrichtung auf dem Campus der Universität zur Verfügung zu stellen. Dieser exklusive Standort wird NurExone einen dauerhaften Zugang zu den besten Talenten, Ressourcen und dem Humankapital der Universität ermöglichen. Die neuen Einrichtungen werden eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der revolutionären ExoPTEN- und ExoTherapy-Plattform des Unternehmens spielen und NurExone an die Spitze der Entwicklung von Exosomen-basierten Therapien stellen.

Dr. Noa Avni, Direktor für Forschung und Entwicklung bei NurExone, erklärt: "Wir freuen uns, in eine hochmoderne Forschungs- und Entwicklungseinrichtung auf dem Technion-Campus zu expandieren, die auf unsere derzeitigen und zukünftigen Bedürfnisse für die ExoTherapy-Plattform und die ExoPTEN-Entwicklung zugeschnitten ist. Darüber hinaus bietet der Standort am Technion Zugang zu millionenschwerer Ausrüstung und fortschrittlichen Einrichtungen am Technion, was die Kosten für das Unternehmen senkt. Wir sind dem Technion sehr dankbar für seine Partnerschaft und Unterstützung."

In dem Bestreben, eine hochmoderne Einrichtung zu errichten, die den Bedürfnissen des Unternehmens und seiner künftigen Kooperationspartner gerecht wird, hat das Unternehmen einen Bauvertrag mit der Biopharmax Group Ltd ("Biopharmax"), einem weltweit tätigen Planer und Konstrukteur für führende Biotech-Unternehmen, unterzeichnet. Der Bau der hochmodernen Laboratorien und Büros soll innerhalb von 12 Wochen abgeschlossen sein.

Über NurExone Biologic Inc.

NurExone Biologic Inc. ist ein an der TSXV notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für biologisch gesteuerte Therapien auf der Basis von Exosomen entwickelt, die Patienten mit Verletzungen des zentralen Nervensystems nicht-invasiv verabreicht werden. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen, konnte bei 75 % der Laborratten die motorischen Funktionen wiederherstellen, wenn es intranasal verabreicht wurde. ExoPTEN hat von der FDA den Status eines Arzneimittels für seltene Leiden erhalten. Es wird erwartet, dass die NurExone-Plattformtechnologie Arzneimittelherstellern, die an einer nicht-invasiven, gezielten Verabreichung von Arzneimitteln für andere Indikationen interessiert sind, neue Lösungen bietet.