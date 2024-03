Micron Technology hat mit der Massenproduktion seiner High-Bandwidth Memory (HBM)-Halbleiter für den Einsatz in Nvidias neuestem Chip für künstliche Intelligenz begonnen. Diese Nachricht sorgte ab dem 26. Februar 2024 für starke Kursgewinne. Der HBM-Chip verbraucht nach Angaben von Micron 30 Prozent weniger Strom als Konkurrenzprodukte und könnte dazu beitragen, die steigende Nachfrage nach Chips für generative KI-Anwendungen zu bedienen. NVIDIA wird den Chip in seinen H200-Grafikprozessoren der nächsten Generation einsetzen, die voraussichtlich im zweiten Quartal auf den Markt kommen und den aktuellen H100-Chip ablösen werden, der dem Chipdesigner einen massiven Umsatzanstieg beschert hat. In einer Kundenmitteilung erhöht Mizuho das Kursziel auf 105 Dollar von 100 Dollar.

Das Speichergeschäft ist zyklisch und Micron arbeitet sich derzeit aus der Talsohle heraus. Die Zahlen im letzten Halbjahr entwickelten sich aufgrund des KI-Booms besser als erwartet. Im Geschäftsjahr 2025/26 dürfte Micron einen Gewinn von 6,22 US-Dollar pro Aktie ausweisen, womit das erwartete KGV bei aktuell 14,55 liegt. Der durch den Homeoffice-Trend ausgelöste Hardware-Boom hat den Markt gesättigt, sodass der Aktienkurs am 5. Januar 2022 mit 98,45 US-Dollar sein Allzeithoch erreichte. Es folgte eine Abwärtssequenz bis Ende September 2022 und die Bildung eines Doppelbodens im Zeitraum vom 23. September bis 27. Dezember 2022. Anschließend wechselte der Modus in einen noch intakten Aufwärtstrend. Die Nachricht über die Kooperation mit NVIDIA sorgte sogar für einen Ausbruch über die obere Begrenzung des Trendkanals in den letzten 6 Handelstagen. Der letzte Freitag war von Gewinnmitnahmen im Tech-Sektor geprägt, was auch beim Aktienkurs von Micron zu einem Tagesverlust von 1,37 Prozent geführt hat. Es ist gut möglich, dass die Korrektur auch am heutigen Montag weitergeht. Der KI-Boom sollte sich aber noch fortsetzen und mittelfristig den Aktienkurs des Speicherchip-Spezialisten unterstützen.

Micron Technology, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: