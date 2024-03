Ellery W. Roberts, CEO von 1847, erklärte: „Die strategischen Initiativen, die wir im vierten Quartal 2023 auf den Weg gebracht haben, tragen nun Früchte, was sich in einem rekordverdächtigen Umsatzwachstum von Wolo Anfang 2024 gegenüber dem Vorjahr zeigt. Dieser Anstieg unterstreicht die überwältigende Nachfrage nach den Produkten von Wolo und die Wirksamkeit unserer Strategien zur Marktdurchdringung. Darüber hinaus hat Wolo Ende Januar 2024 eine neue Kreditfazilität erhalten, die unsere Fähigkeit, das Wachstum von Wolo zu beschleunigen, weiter stärkt. Dieser Erfolg bestätigt den Wert, den 1847 für unsere Tochtergesellschaften sowohl in finanzieller als auch in operativer Hinsicht bietet.“

Daniel J. Brown, President und CEO von Wolo, fügte hinzu: „Neben unserem bemerkenswerten Wachstum bei Umsatz und Stückzahlen sind wir bestrebt, Innovationen zu fördern und neue Produkte einzuführen, mit denen wir von unserer wachsenden Markenbekanntheit und unserem treuen Kundenstamm profitieren können. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, diesen Schwung aufrechtzuerhalten und in den kommenden Monaten und Jahren noch größere Erfolge zu erzielen. Wir bedanken uns aufrichtig für die anhaltende Unterstützung von 1847 und sind weiterhin bestrebt, für das gesamte Unternehmen und seine Aktionäre bedeutende Renditen zu erzielen.“

Wolo ist ein führender Hersteller und Händler von Fahrzeughupen und Sicherheitsprodukten (Elektro-, Druckluft-, Lkw-, Schiffs-, Motorrad- und Industrieausrüstung) und bietet Not- und Sicherheitswarnleuchten für Pkw, Lkw, Industrieausrüstung und Einsatzfahrzeuge an.

Über 1847 Holdings LLC

1847 Holdings LLC (NYSE American:EFSH), eine börsennotierte, diversifizierte Akquisitions-Holdinggesellschaft, wurde von Ellery W. Roberts gegründet, einem ehemaligen Partner von Parallel Investment Partners, Saunders Karp & Megrue und ehemaliger Principal von Lazard Freres Strategic Realty Investors. Die Investmentphilosophie von 1847 Holdings lautet, dass die Gründer und/oder Stakeholder vieler kleiner Unternehmen des unteren Mittelstandes aufgrund von Kapitalmarktineffizienzen trotz des inneren Wertes ihres Unternehmens nur begrenzte Ausstiegsmöglichkeiten haben. In Anbetracht dieser Dynamik kann 1847 Holdings Unternehmen, die es als „solide“ ansieht, regelmäßig zu einem angemessenen Vielfachen des Cashflows erwerben und dann Ressourcen zur Stärkung der Infrastruktur und der Systeme dieser Unternehmen einsetzen, um den Betrieb zu verbessern. Diese Verbesserungen können zu einem Verkauf oder einem Börsengang einer operativen Tochtergesellschaft mit einer höheren Bewertung als der des Kaufpreises führen. Alternativ kann eine operative Tochtergesellschaft auf Dauer gehalten werden und dazu beitragen, dass 1847 Holdings regelmäßige und gesonderte Dividenden an die Aktionäre ausschütten kann. Weitere Informationen finden Sie unter www.1847holdings.com.