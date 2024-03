Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Für ein Unternehmen ist es heute unabdinglich, ihren Vertriebeffizient zu gestalten. Während viele CRM-Systeme ausschließlich für großeKonzerne geeignet sind, hat Marvin Flenche mit umsatz.io ein CRM-System fürkleine und mittelständische Betriebe und Agenturen geschaffen, das dieVertriebsprozesse optimiert und so die Basis für schnellere und bessere Umsätzelegt. Hier erfahren Sie, wie Unternehmen ihre Vertriebsprozesse optimierenkönnen.Im digitalen Zeitalter ist das effiziente Management von Kundenbeziehungen einentscheidendes Kriterium bei der erfolgreichen Aufstellung derVertriebsabteilung. Das professionelle Customer-Relationship-Management (CRM)gilt dabei als wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Sales-Prozesse und sorgtdafür, dass Unternehmen dauerhaft Kunden an sich binden. Doch tun sich etlicheUnternehmen schwer mit der Nutzung leistungsstarker Softwarelösungen - vorallem, weil diese oft zu komplex für kleinere Betriebe sind und Fehler beiInstallation und Handhabung zu erheblichen Verlusten führen können. "Angesichtsdieser Umstände arbeiten bis heute viele KMU mit Excel-Listen, die zwar durchausihre Berechtigung haben, Unternehmen jedoch auf Dauer in ihrenWachstumsmöglichkeiten einschränken. Insbesondere die Unübersichtlichkeitumfangreicher Excel-Dokumente kann das effektive Management vonKundenbeziehungen stark beeinträchtigen - die Folge ist nicht seltenwirtschaftliche Stagnation", erklärt Marvin Flenche, Gründer der A&M SalesSolutions GmbH."Mit umsatz.io legen wir den Grundstein für eine effiziente und gleichzeitigleicht zu bedienende CRM-Lösung, die Unternehmen allerdings unbedingt inKombination mit zusätzlichen Maßnahmen in den Vertriebsstrukturen nutzensollten", fügt der Experte hinzu. Durch die Möglichkeit, CRM-Systeme auch fürBetriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern zu installieren, unterscheidet sichumsatz.io von Mitbewerbern am Markt, was für die einzigartige Innovationskraftder Softwarelösung spricht. Warum es mit der Automatisierung vonKundenbeziehungen allein nicht getan ist und worauf Betriebe bei der Optimierungihrer Vertriebsprozesse besonders achten sollten, hat Marvin Flenche imFolgenden zusammengefasst.1. Optimierung der SchlagzahlDie Schlagzahl ist entscheidend für den Erfolg, denn viele sind aktiv, erreichenaber keine hohe Schlagzahl. Übertragen auf die Betreuung von Kundenbeziehungenheißt das: Die Nutzung von Technologie erhöht die Reichweite. Beispielsweiseerlaubt die Anwendung eines Powerdialers, schnell und effizient eine großeAnzahl von Anrufen zu tätigen, wobei nach jedem Anruf sofort der nächste Kontakt