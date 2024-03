Schörfling am Attersee (ots) - Möglichst hohe Produktivität bei möglichst

geringem Aufwand - das ist das Ziel aller Handwerker. Josef Zauner und Julian

Mehlig haben sich als Eigentümer der digitalen Unternehmensberatung Digital

Blocks der Mission verschrieben, Betriebe dabei zu unterstützen. Mit ihrer

Expertise gehen sie Unternehmen dabei zur Hand, über digitale Kanäle Fachkräfte

zu gewinnen, und unterstützen sie bei der digitalen Transformation und auf dem

Weg zu größeren Erfolgen. Welche Probleme die Produktivität im Handwerk

behindern und wie Betriebe dagegen ankommen, erfahren Sie hier.



Während sich unzählige Unternehmen in Deutschland und Österreich um die

Wirtschaftskrise, die Inflation und die drohende Rezession sorgen, macht sich

seit Längerem eine weitere Krise in der Arbeitswelt breit: Trotz steigender

Kosten für Personal und Recruiting und immer besserer Arbeitsmittel stagniert in

vielen Firmen die Produktivität - wenn sie nicht sogar sinkt. Dies hat mehrere

Gründe. "Arbeitnehmer sind durch die steigende Vernetzung und ständige

Erreichbarkeit abgelenkter denn je", erklärt Josef Zauner, Geschäftsführer von

Digital Blocks. "Gleichzeitig verändert sich auch die Einstellung zur Arbeit im

Allgemeinen, was für Arbeitgeber zu Problemen führt."







Geschäftspartner Julian Mehlig. "Zwar gibt es sehr gute Methoden, die die

Produktivität wieder merklich steigern - unter den Arbeitgebern fehlt jedoch das

Know-how, um diese zu realisieren." Als Geschäftsführer von Digital Blocks

konnten die Experten bereits zahlreiche Handwerksbetriebe dabei unterstützen,

durch zielführende Digitalisierung und Optimierung ihrer Recruiting- und

Weiterbildungsprozesse nachhaltig produktiver und effizienter zu wirtschaften.

Woran es liegt, dass die Produktivität in vielen Unternehmen sinkt, und wie man

Abhilfe schafft, haben sie im Folgenden zusammengefasst.



Mitarbeiter überfordert - Fokussierung auf einzelne Aufgaben fast unmöglich



Dass immer mehr Unternehmen Probleme mit ihrer Produktivität haben, hat nicht

zuletzt mit der ständig wachsenden Flut an Aufgaben zu tun, die jeder

Mitarbeiter bewältigen muss. So ist oftmals ein einzelner Arbeitnehmer nicht nur

für seine aktuelle Aufgabe zuständig, sondern muss gleichzeitig in Bereitschaft

sein, falls Anrufe, E-Mails oder Benachrichtigungen auf dem Smartphone eingehen.

Dies erschwert es maßgeblich, sich auf eine einzige Tätigkeit zu konzentrieren

und diese effizient zu bewältigen. Unternehmen sehen sich dadurch vermehrt

gezwungen, mehr Mitarbeiter einzustellen, um die gleiche Menge an Arbeit zu

bewältigen.



Auch Lösungsansätze wie Produktiv-Arbeitsplätze oder die Pomodoro-Technik, bei Seite 2 ► Seite 1 von 2

