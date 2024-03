Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Amazon-Retouren bieten eine große Möglichkeit für Händler undKäufer. Leider bleibt diese Chance aufgrund mangelnden Wissens über die richtigeVorgehensweise oft ungenutzt. Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer derelvinci.de GmbH, ist Experte auf diesem Gebiet. Durch den Ankauf und Verkauf vonWaren wie Restposten, überschüssigen Produkten oder Kundenretouren unterstützter einerseits Unternehmen im Handel und der Produktion dabei, unnötige Kostendurch volle Lager zu vermeiden. Andererseits entlastet er Händler von dermühsamen Suche nach zuverlässigen Einkaufsquellen. Was beim Kauf vonAmazon-Retouren beachtet werden muss, erfahren Sie hier.Der Onlinehandel erlebt einen regelrechten Boom: Täglich werden in Deutschlandmehr als zehn Millionen Pakete ausgeliefert. Mit diesem Anstieg steigt auchautomatisch die Zahl der Rücksendungen von sowohl neuen als auch gebrauchtenArtikeln, sei es aufgrund von Beschädigungen, falschen Größen oder einfach nichterfüllten Erwartungen der Käufer. Auch bei dem bekannten Onlinehändler Amazonsind Retouren ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells, da Kunden so dieMöglichkeit haben, Artikel kostenlos zurückzusenden. Doch auch für Händler undKäufer bergen Retouren großes Potenzial und sind längst keine bloßeNebenerscheinung des Onlinehandels mehr. "Das Retourengeschäft bietet spannendeMöglichkeiten, sowohl günstige Angebote als auch potenziell hochwertige Ware zuerhalten", erklärt Konstantinos Vasiadis, Geschäftsführer der elvinci.de GmbH."Doch trotzdem bleibt diese Chance zur Gewinnmaximierung häufig ungenutzt.""Wichtig ist es, dabei den richtigen Partner zur Seite zu haben, um finanzielleEinbußen zu vermeiden", fügt der Retourenexperte hinzu. Die elvinci.de GmbH hatsich in den fast zwei Jahrzehnten ihres Bestehens als zuverlässiger Partner imBereich Retourenmanagement etabliert und ist eine vertrauenswürdige Quelle fürRetourenware. Unter der Leitung von Konstantinos Vasiadis nutzt dasLogistikunternehmen modernste Softwaretechnologien, greift auf ein erfahrenesTeam von Experten zurück und betreibt ein eigenes Netzwerk für Rücksendungen, umeinen reibungslosen und optimalen Prozess im Retouren-Handel sicherzustellen.Anlaufstellen für den Erwerb von Amazon-RetourenBei der Suche nach Amazon-Retouren gibt es verschiedene Quellen, um diese zuerwerben. Restpostenhändler, Retourenhändler und Großhändler für Retourenwarebieten eine breite Palette von zurückgesandten Artikeln zu reduzierten Preisen