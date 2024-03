London, 11. März 2024 (ots/PRNewswire) - Heute feiern Vuse, die weltweit

führende Vape-Marke*, und das McLaren Formel 1 Team das Driven by Change Debüt

in Japan, indem sie eine karrierefördernde einjährige Partnerschaft mit einem

aufstrebenden japanischen Künstler ankündigen.



Der Künstler MILTZ (https://www.instagram.com/miltz_326/?hl=en) ist ein

autodidaktischer Kreativer, der sich leidenschaftlich für die Verwendung

traditioneller japanischer Schriftzeichen zur Schaffung moderner Kunst einsetzt.

Er setzt sich für "Edomoji" ein, eine japanische Schrift, die zwar tief in der

Geschichte verwurzelt ist, aber modernisiert und in die Gegenwart gebracht wird.

Er verschmilzt die Schrift kreativ mit Elementen aus dem japanischen Kana,

grafischen Straßenmalereien, arabischen Schriften und der

chinesisch-mongolischen Kalligrafie und lässt sich von den Pinselstrichen zu

kunstvoll gestalteten Mustern inspirieren. MILTZ hat den traditionellen

Karriereweg des Grafikdesigns verlassen und seine Karriere neu ausgerichtet, um

seiner wahren Leidenschaft zu folgen. Mit Driven by Change wird MILTZ seine

einzigartige Kunstform weltweit weiter erforschen und entwickeln.







sein, der an dem Programm Driven by Change teilnimmt. Durch die Partnerschaft

und meine Kunstwerke möchte ich die Menschen dazu ermutigen, Elemente der

Vergangenheit aufzugreifen und ihnen einen modernen Dreh zu geben, damit unsere

kreative Kultur frisch und aufregend bleibt!"



MILTZ ist der jüngste Kreative, der sich der Driven by Change-Community

anschließt, einem Programm von , das sich für aufstrebende Kreative auf der

ganzen Welt einsetzt, indem es die globale Plattform des Motorsports nutzt, um

ihnen unvergleichliche Möglichkeiten zur Präsentation ihrer Arbeit zu bieten.



Driven by Change startete 2021 mit einem bahnbrechenden Moment: Rabab Tantawy

(https://www.instagram.com/rababtantawy/?hl=en) war die erste Künstlerin aus dem

Nahen Osten, die ein Original-Kunstwerk für die Lackierung eines Formel-1-Autos

entwarf. Seitdem hat Driven by Change eine Vielzahl aufstrebender Kreativer

gefördert und eine internationale Gruppe von Künstlern aufgebaut, darunter

Nujood Al-Otaibi (https://www.instagram.com/nujoodalotaibi/?hl=en) , Anna

Tangles (https://www.instagram.com/anna.tangles/?hl=en) , Luis Pablo

(https://www.instagram.com/luispabloart/?hl=en) , DAST,

(https://www.instagram.com/dastuno/?hl=en-gb) und Delyafruz

(https://www.instagram.com/delyafruzart/?hl=en) .



Steve Pinard, Global Head of Consumer and Customer Engagement bei BAT, Seite 2 ► Seite 1 von 3

