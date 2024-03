Dr. Dongjo Kim, der Geschäftsführer von ImmunAbs, äußerte sich begeistert über die Ergebnisse und erklärte: „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Topline-Ergebnisse positiv sind. In dieser Studie haben wir einen wichtigen Biomarker für die Komplementhemmung untersucht - die Konzentration von freiem C5 im Serum - und damit die Wirksamkeit von IM-101 bei der Bindung an C5 beim Menschen bestätigt. Diese Ergebnisse bilden eine solide Grundlage, um den ungedeckten medizinischen Bedarf von Patienten zu decken, die trotz der derzeitigen Standardbehandlung weiterhin Symptome haben. Wir sind sehr gespannt auf das therapeutische Potenzial von IM-101 in der bevorstehenden Phase-2-Studie."

Informationen zu ImmunAbs:

ImmunAbs ist ein 2017 gegründetes Biotechnologie-Unternehmen im klinischen Stadium. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit neuartige Antikörpertherapeutika zu entwickeln, wobei es sich insbesondere auf das Hauptprogramm zur Behandlung schwerer Autoimmunerkrankungen konzentriert. Unterstützt durch Eigenkapital und staatliche Zuschüsse bemüht sich ImmunAbs aktiv um weitere Investitionen und die Zusammenarbeit mit der Gesundheitsbranche, um IM-101 auf den Markt zu bringen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359010/image_1.jpg

