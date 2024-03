11. März 2024, Surrey, British Columbia (Kanada) / IRW-Press / – Desert Gold Ventures Inc. (TSXV: DAU) (FWB: QXR2) (OTCQB: DAUGF) („Desert Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es nach seiner Pressemitteilung vom 1. Februar 2024 und vorbehaltlich der Genehmigung seitens der TSX Venture Exchange („TSXV“), seine nicht über Broker vermittelte Privatplatzierung (die „Finanzierung“) von Einheiten zu einem Preis von 0,07 CAD pro Einheit (jeweils eine „Einheit“) erhöht hat. Im Zusammenhang mit der Finanzierung gibt das Unternehmen bekannt, dass es Bezugsrechtsscheine in Höhe von insgesamt 1.119.220 CAD erhalten hat. Abhängig von der Genehmigung durch die TSXV möchte das Unternehmen die Finanzierung in den nächsten Tagen abschließen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Aktienkaufwarrant (der „Warrant“), der den Inhaber berechtigt, während eines Zeitraums von drei (3) Jahren nach Abschluss der Finanzierung eine weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,08 C$ pro Stammaktie zu erwerben. Das Unternehmen kann im Rahmen der Finanzierung eine Vermittlungsprovision an berechtigte Personen zahlen. Die im Rahmen der Finanzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist.

Wenn Board-Mitglieder und leitende Angestellte des Unternehmens im Rahmen der Finanzierung Einheiten erwerben, dann ist diese Beteiligung eine Transaktion mit einer nahestehenden Person im Sinne der Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“). Die Transaktion ist von den Anforderungen von MI 61-101 hinsichtlich einer formellen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre befreit, falls weder der Verkehrswert der an diese Personen ausgegebenen Wertpapiere noch der von diesen gezahlte Gegenwert 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Alle Wertpapiere, die an Insider des Unternehmens ausgegeben werden, unterliegen ebenfalls der TSXV-Haltefrist.

Die Privatplatzierung unterliegt der Genehmigung zur Einreichung seitens der TSXV.

Die Erlöse aus der Finanzierung werden zur Finanzierung der folgenden Punkte verwendet:

1) eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung („Preliminary Economic Assessment“, „PEA“), die sich auf die Haufenlaugungsextraktion von Gold aus auf Tagebau beschränktem Oxid und Übergangsmineralressourcen auf seinen Goldlagerstätten Barani East und Gourbassi West konzentrieren wird. Insgesamt enthält der Oxid- und Übergangsmineralanteil der zwei Lagerstätten nachgewiesene und angedeutete Mineralressourcen von 131.000 Unzen* Gold mit einem Gehalt von 1,41 g/t Au und vermutete Mineralressourcen von 55.000 Unzen* Gold mit einem Gehalt von 1,22 g/t Au;