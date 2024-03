SAARLOUIS (dpa-AFX) - Die Beschäftigten mehrerer Unternehmen im Zuliefererpark bei Ford in Saarlouis haben am Montag ihren Streik fortgesetzt. Es habe bisher "keine einzige Gesprächsinitiative von den betroffenen Unternehmen" gegeben, sagte der 2. Bevollmächtigte und Verhandlungsführer der IG Metall Völklingen, Ralf Cavelius, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Gewerkschaft hatte rund 500 Beschäftigte von fünf Betrieben am Freitagmorgen zum unbefristeten Streik aufgerufen.

"Unserer Kenntnis nach arbeitet in den Betrieben gar keiner. Produktion findet nicht statt", sagte Cavelius. Das wirkt sich auch weiter auf das Ford-Werk Saarlouis aus: Die Produktion laufe "aufgrund der Zulieferersituation im Moment nicht", sagte eine Sprecherin von Ford am Montag in Köln. Auch am Freitag stand dort die Fertigung. Denn die von den Zulieferern hergestellten Teile brauche Ford für seine Produktion, hieß es.