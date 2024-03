Kulmbach (ots) - Dr. Manfred Knof, Vorstandsvorsitzender der Commerzbank AG,

erhält den GOLDENEN BULLEN als "Unternehmer des Jahres". "Fondsmanager des

Jahres" sind Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle, Gründer und Vorstände der

GANÉ AG.



Im Rahmen einer feierlichen Gala wurden am Freitag, den 8. März 2024, in München

die diesjährigen GOLDENEN BULLEN für herausragende Leistungen in der

Finanzwirtschaft verliehen. Die Verleihung de r GOLDENEN BULLEN gehört seit über

30 Jahren zu den wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Finanzmarktszene.

Jährlich ermitteln die Redaktionen der Wirtschafts- und Anlegermagazine EURuro,

EURuro am Sonntag und BÖRSE ONLINE gemeinsam mit Experten die Besten der

Finanz-, Wirtschafts- und Bankenszene.Insgesamt wurde die beliebte Auszeichnung

GOLDENER BULLE 2024 in 13 Kategorien vergeben.







"Unternehmer des Jahres" gekürt. Mit mutigen Entscheidungen und klarer Kante

führte Knof im Februar 2023 die Commerzbank nach gut vier Jahren zurück in den

DAX. Der begabte Sanierer übernahm im Januar 2021 die zweitgrößte deutsche Bank,

die im Vorjahr mit 2,9 Milliarden Euro den höchsten Verlust seit der Finanzkrise

verbucht hatte. Nach einem schmerzhaften Umbau erreichte die Bank bereits in

Knofs erstem Amtsjahr wieder die Gewinnzone, 2023 erzielte sie mit 2,2

Milliarden Euro den höchsten Gewinn seit 15 Jahren. Davon profitierten auch die

Aktionäre. Die Aktie verzeichnete allein im Jahr 2023 einen Wertzuwachs von 24

Prozent.



Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle von der GANÉ AG durften sich bereits zum

zweiten Mal über den Titel "Fondsmanager des Jahres" freuen. 2019 erhielten die

GANÉ-Vorstände für ihre konstant guten Leistungen beim Mischfonds Acatis Value

Event Fonds den GOLDENEN BULLEN in dieser Kategorie. Da der große Mischfonds

unter ihrer Ägide weiter reüssierte und der im September 2022 aufgelegte reine

Aktienfonds GANÉ Global Equity Fund bereits im ersten vollen Kalenderjahr mit

knapp 34 Prozent Plus fast alle anderen globalen Aktienfonds sowie den MSCI

World Index hinter sich ließ, werden die Fondsmanager Rathausky und Muhle 2024

erneut als "Fondsmanager des Jahres" ausgezeichnet.



Die 1935 in Atlanta gegründete Investmentgesellschaft Invesco wird

"Fondsgesellschaft des Jahres" . Weltweit verwaltet der vielseitige Assetmanager

ein Vermögen von rund 1,6 Billionen US-Dollar für institutionelle und private

Anleger. Entscheidend für den Erfolg in der Kategorie "Fondsmanager des Jahres" Seite 2 ► Seite 1 von 4

