Gemeinsam größere Höhen erreichen

SITTARD, Niederlande, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Boels Rental, ein führendes Unternehmen in der Vermietungsbranche, gibt mit Stolz die voraussichtliche Übernahme von Riwal bekannt, einem renommierten Unternehmen mit einer reichen Geschichte und Erfahrung im Bereich Hubarbeitsbühnen (AWP). Der Abschluss der Übernahme unterliegt der Erfüllung bestimmter üblicher Bedingungen, zu denen u.a. die Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden gehört. Dieser strategische Schritt steht im Einklang mit der ehrgeizigen Wachstumsstrategie von Boels Rental, die darauf abzielt, der bevorzugte Vermietungspartner in Europa zu werden, die Präsenz in bestehenden Märkten zu festigen, in neue Gebiete zu expandieren und die AWP-Flotte zu erweitern.

Strategische Anpassung und Marktexpansion