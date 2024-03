Lokführerstreik - Zahlreiche Züge in NRW fallen aus Der bundesweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL wird am Dienstag den Bahnverkehr auch in Nordrhein-Westfalen aller Voraussicht nach erneut massiv beeinträchtigen. Der Notfahrplan der Deutschen Bahn sieht im Regionalverkehr vier Linien vor, auf …