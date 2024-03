München (ots) - Zu einer soliden Strategie der Vermögenssicherung gehört ein

Anteil an Geldmitteln, mit dem die täglichen Ausgaben für den Lebensunterhalt

bestritten werden. Die meisten Menschen haben sich daran gewöhnt, dass wir mit

einer Kreditkarte oder dem Smartphone schnell und bequem im stationären

Einzelhandel oder im Internet bezahlen können. Die wenigsten Deutschen sind

jedoch darauf vorbereitet, dass sie keinen Zugriff auf ihre Konten haben.



"Was wie ein Albtraum klingt, ist die Realität einer Vielzahl von Menschen",

sagt Eugen Zimbelmann. Er begleitet als erfahrener Investor, der selbst seit

zehn Jahren in Immobilien in Deutschland und Dubai investiert, Investoren in

Dubai. Er gibt zu bedenken, dass Kontosperrungen durch deutsche Banken häufig

nicht gerechtfertigt sind und den Zugriff auf Geld plötzlich verwehren. Die

Eröffnung eines Kontos in Dubai dagegen ist nicht nur eine solide Absicherung,

sondern weist viele weitere Vorzüge auf, die vielen Menschen bisher nicht

bewusst sind. In diesem Artikel nennt der Experte 5 Vorteile eines Bankkontos in

Dubai und warum es sich lohnt, eine Plan-B-Option außerhalb Europas zu besitzen.









Vom eingangs beschriebenen Szenario einer Kontosperrung sind weit mehr Menschen

betroffen, als allgemein erwartet. Nicht nur staatliche Sanktionen, sondern auch

private Streitigkeiten können eine solche Maßnahme auslösen. Falsche

Verdächtigungen, Anzeigen von Wettbewerbern oder eine Scheidung können dazu

führen, dass der Kontoinhaber plötzlich ohne Liquidität dasteht. Bargeld zu

horten, ist keine Option, denn es kann leicht beschlagnahmt werden und ein

Transport über Grenzen unterliegt umfangreichen Einschränkungen.



Ein Auslandskonto außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums stellt einen

starken Schutz gegen Zugriffe von Gläubigern oder staatlichen Organen dar. Wer

sich für ein Konto in Dubai entscheidet, erhält außerdem eine weltweit gültige

Kreditkarte für Einkäufe und Bargeldversorgung - und bleibt somit

handlungsfähig. Damit bietet ein Bankkonto eine hohe Sicherheit für all jene

Menschen, die weitsichtig denken.



Hohes Maß an Privatsphäre



Ein zweiter Vorteil eines Bankkontos in Dubai ist das hohe Maß an Privatsphäre.

Solange keine Zinserträge und andere Gewinne auf dem Konto verbucht werden,

müssen Inhaber beim deutschen Finanzamt selbst keine Angaben darüber machen. Für

viele Menschen lohnt es sich deshalb, auf Zinsen zu verzichten, wenn dadurch die

Privatsphäre gewahrt werden kann. In Dubai gibt es entsprechende Konto-Optionen,

die zinslos geführt werden können. Dies schränkt die Möglichkeit von

Gerichtsvollziehern ein, über die Bundesbank eine umfassende Kontoauskunft zu Seite 2 ► Seite 1 von 2

