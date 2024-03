Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Unbezahlte Rechnungen führen bei Händlern nicht

nur zu finanziellen Einbußen, sondern erfordern auch einen erheblichen Aufwand

im Mahnwesen. Das bindet wiederum Ressourcen, die anderweitig effektiver

eingesetzt werden könnten. Der Umgang mit säumigen Zahlern wird somit zu einer

zentralen Herausforderung, die eine effiziente und zugleich kundenorientierte

Lösung erfordert.



"Inkasso hat einen schlechten Ruf, dabei gibt es effektive Wege, um an das Geld

zu kommen, ohne die Beziehung zum Kunden zu ruinieren", betont Philipp Kadel. Er

ist bereits seit 24 Jahren im Inkassogeschäft tätig und kennt die Branche. "Eine

frühzeitige Intervention und transparente Kommunikation sind besonders

entscheidend." In diesem Beitrag teilt der Experte 5 Tipps, wie Händler an ihr

Geld kommen.





1. Für klare Verhältnisse sorgenSchon die Rechnung muss unbedingt die wichtigsten Informationen zur Forderungbeinhalten. Dazu gehört neben dem Rechnungsbetrag und der Bankverbindung auchein eindeutiges Zahlungsziel.Dieses muss zwecks Rechtssicherheit nach dem Datum benannt werden -Formulierungen wie "zahlbar sofort" oder "fünf Tage nach Erhalt zu zahlen"wurden in der Vergangenheit bereits erfolgreich angefochten. Ebenso muss dieBankverbindung gemäß der IBAN-Norm angegeben und gut lesbar in den bekanntenViererblöcken abgedruckt werden.2. Mahnungen positiv aufladenGelegentlich vergessen Händler zudem, dass die Mehrheit der Schuldner nichtabsichtlich in Verzug gerät. In einigen Fällen stecken größere finanzielleProbleme dahinter, die zur gleichen Zeit zu mehreren Mahnungen führen. Geht beieinem Kunden, der bereits drei oder vier Mahnungen anderer Gläubiger erhaltenhat, eine fünfte ein, wird er wahrscheinlich nicht auf alle gleichzeitigreagieren können.Umso wichtiger ist es deshalb, aus der Masse herauszustechen. Anstatt dem Kundensofort mit Inkasso zu drohen, sollte die Mahnung lieber so formuliert werden,dass sie dem Leser bestenfalls sogar ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Dies trägtentscheidend dazu bei, Aufmerksamkeit zu erlangen und den Kunden in seinerPriorisierung der Forderungen zu helfen.3. Abwicklung so leicht wie möglich gestaltenAuch die Nutzerfreundlichkeit der Abwicklung entscheidet maßgeblich mit, welcheForderungen zuerst beglichen werden. Bietet ein Anbieter verschiedeneBezahlverfahren an, kann sich der Kunde eines aussuchen, das seinen Präferenzenund Möglichkeiten entspricht. So bevorzugen manche Kunden die Zahlung perKreditkarte, da sie so ihr Zahlungsziel aufschieben und gleichzeitig auch noch