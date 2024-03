Fibocom kündigt die Einführung der branchenersten T300-basierten 5G RedCap-Modulserie FM330 in Zusammenarbeit mit MediaTek während des MWC Barcelona 2024 an. Durch die Erweiterung der 5G-Landschaft mit Mediateks T300 zeichnet sich die neue RedCap-Modulserie durch unvergleichliche drahtlose Leistungen in hoher Übertragungssicherheit, modernes Hardware-Dichtedesign und exzellente Energieeffizienz aus. Die FM330-Serie soll die 5G-Landschaft auf einen breiteren Bereich ausweiten und Verbraucher-, Unternehmens- und Industrie-Szenarien abdecken.

Konform mit den 3GPP R17 Standards, unterstützt die FM330 Serie die gängigen 5G-Frequenzbänder weltweit und ist in der Lage, eine maximale Bandbreite von 20 MHz zu erreichen, was eine Spitzen-Datenrate von bis zu 227 Mbps im Downlink und 122 Mbps im Uplink gewährleistet, ausreichend, um die Nachfrage nach 5G-Anwendungen mit geringerem Datendurchsatz zu decken und dabei die Energieeffizienz zu wahren. Im Hardware-Design übernimmt sie den M.2 Formfaktor mit den Maßen 30x42mm und profitiert von der einzigartigen RFSOC-Lösung, die mit T300 integriert ist, sowie von dem optimierten Antennendesign in 1T2R, was signifikant die PCB-Fläche spart. Darüber hinaus ist die FM330 Serie pin-kompatibel mit dem Fibocom LTE Cat 6 Modul FM101, was Kunden die Migration von 4G auf 5G erleichtert. Des Weiteren bietet das Modul ein 64QAM/256QAM (optional) Modulationsschema, um die Kosten und die Größe erheblich zu optimieren.

5G-Dongle-Lösung mit integriertem Fibocom 5G RedCap-Modul FM330

5G-Dongles erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, um überall und jederzeit tragbare, hochgeschwindigkeits- und zuverlässige Konnektivität zu bieten und so das Einsatzspektrum von 5G FWA auf mehr Anwendungsfälle auszuweiten. Die FM330-Serie von Fibocom unterstützt gängige Betriebssysteme wie Windows, Linux und Android, um der Vielfalt der Endgeräte gerecht zu werden. Mit einer standardisierten USB-Peripherie-Schnittstelle ist es einfach, über Plug-and-Play auf das Internet zuzugreifen und kann weit verbreitet in Endgeräten wie PCs, Tablets, Drohnen, Industrie-Routern und mehr eingesetzt werden. Fibocom wird die ganzheitliche 5G-Dongle-Lösung nutzen, um Kunden dabei zu unterstützen, sich an den schnell wachsenden Markt anzupassen und 5G-Monetarisierung mit einer verkürzten Markteinführungszeit zu realisieren.