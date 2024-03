Bielefeld (ots) - Angesichts der niedrigen Zinsen und unsicheren

Rentenaussichten suchen viele Menschen nach alternativen Wegen, um für ihr Alter

vorzusorgen. In diesem Zusammenhang gewinnen ETFs immer mehr an Bedeutung. Sie

gelten als einfache, kostengünstige und flexible Anlageoption. Doch wie effektiv

sind ETFs tatsächlich als Instrument der Altersvorsorge?



Das größte Problem ist, dass es in Deutschland mittlerweile beinahe 3.000

verschiedene ETFs gibt - der Laie steht also vor der riesigen Hürde, sich für

einen oder mehrere Fonds zu entscheiden. Es ist alles andere als einfach, sich

hier ein richtiges Portfolio aufzubauen, ohne Potenzial zu verlieren. Ob sich

das Investment in ETFs als Altersvorsorge wirklich lohnt, welche Risiken es gibt

und was es dabei zu beachten gilt, verrät dieser Artikel.









Dass die Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung nicht ausreichend

sind, um den aktuellen Lebensstandard auch im Ruhestand zu halten, ist allgemein

bekannt. Deshalb investieren viele Menschen in eine zusätzliche Altersvorsorge.

Diese soll eine möglichst hohe Rendite aufweisen, um einerseits die

Inflationsrate auszugleichen und andererseits sicherzustellen, dass das Geld im

Alter nicht ausgeht. Renditen können auf dem Aktien-, dem Immobilien-, dem

Anleihen- und dem Rohstoffmarkt erzielt werden. Die Erfahrung der letzten

hundert Jahre hat dabei gezeigt, dass die größten Gewinne durch Investitionen in

Aktien zu erzielen sind.



Hohe Renditen gehen jedoch auch immer mit einem Verlustrisiko einher. Anleger

müssen sich also für ein Portfolio aus den aktuell knapp 13.000 erhältlichen

Aktien entscheiden, in das sie investieren. Die Gefahr, dabei einen Großteil des

Vermögens zu verlieren und im Ruhestand die Auswirkungen der Rentenlücke zu

spüren, ist dabei allgegenwärtig.



ETFs bieten hier eine lukrative Möglichkeit: Sie sind nicht nur deutlich

kostengünstiger als aktiv gemanagte Fonds, auch das Risiko ist hier deutlich

geringer. Bei ETFs handelt es sich um eine Zusammenstellung mehrerer Aktien, in

die der Anleger investiert. Durch die damit verbundene Streuung haben Verluste

eines einzelnen Unternehmens eine deutlich geringere Auswirkung auf das

Gesamtvermögen als bei aktiv gemanagten Fonds.



Herausforderungen von ETFs als Vorsorgeinstrument



Dennoch sind auch mit der Investition in ETFs Herausforderungen verbunden: So

gibt es aktuell rund 3.000 solcher Zusammenstellungen. Wer das volle Potenzial

des Aktienmarktes ausschöpfen möchte, muss sorgfältig abwägen, in welche ETFs er Seite 2 ► Seite 1 von 2

