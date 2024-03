Köln (ots) - Nach dem Super-Tuesday dürfte einer erneuten Kandidatur von Donald

Trump für den Präsidentschaftsposten in den USA kaum noch etwas im Wege stehen.

"Die Aussicht auf eine erneute Präsidentschaft von Donald Trump weckt in der

deutschen Wirtschaft Besorgnis", sagt Dr. Thomas Langen, Senior Regional

Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa von Atradius, und stützt sich dabei

auf eine aktuelle Umfrage des internationalen Kreditversicherers. Danach glauben

zwei Drittel der deutschen Unternehmen nicht, dass eine Wiederwahl Trumps

positive Effekte für die deutsche Wirtschaft haben werde. Befragt wurden im März

dieses Jahres rund 600 Firmen.



Eine Wiederwahl könnte nach Einschätzung der befragten Unternehmen erneut zu

einem Klima der Unsicherheit führen, das Investitionsentscheidungen und

langfristige Planungen deutscher Unternehmen erheblich erschwere. Schon seine

frühere Amtszeit war von der Unvorhersehbarkeit in der Handelspolitik, Zöllen

und einer Neigung zu isolationistischen Maßnahmen geprägt gewesen. Diese hätten

die Exporte belastet und die globale Wirtschaftsordnung destabilisiert. Während

66,78 Prozent der Unternehmen der aktuellen Atradius-Umfrage zufolge keine

positiven Effekte für die deutsche Wirtschaft erwarten, glauben 8,87 Prozent an

positive Auswirkungen. Ein Viertel (24,35 Prozent) äußerte sich mit

"Vielleicht".







Protektionismus unter dem Motto "America First". Annähernd die Hälfte (47,48

Prozent) der deutschen Firmen erwartet neue Strafzölle. Aus geopolitischer Sicht

rechnen die Firmen mit einer Reduzierung der Unterstützung für die Ukraine

(72,87 Prozent), einem Rückzug aus der NATO (36,87 Prozent) und einer

verstärkten Annäherung der USA an Russland (33,39 Prozent). Mit einem Austritt

aus der World Trade Organisation (WTO) rechnet etwa jedes fünfte Unternehmen

(18,26 Prozent).



Für die Umfrage von Atradius wurden rund 600 Unternehmen aus den Branchen

Automotive, Bau und Baumaterial, Chemie, Dienstleistungen, Elektronik, Finanzen,

IT/Software, Konsumgüter, Landwirtschaft, Lebensmittel, Maschinenbau, Metall,

Papier, Textil und Transport befragt. Der Umsatz der Unternehmen betrug zwischen

unter fünf Millionen und über einer Milliarde Euro und die Zahl der

Beschäftigten lag zwischen unter 100 und mehr als 1.500.



