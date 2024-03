TOKIO (dpa-AFX) - Japans Wirtschaft hat sich im vierten Quartal weniger stark erholt als von Experten erwartet. In den drei Monaten bis Ende Dezember sei das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 0,4 Prozent gestiegen, teilte die japanische Regierung am Montag in Tokio mit. Die Märkte spekulieren unterdessen über die nächste geldpolitische Entscheidung der japanischen Notenbank Bank of Japan (BoJ) für deren Sitzung kommende Woche. Experten erwarten ein baldiges Ende des Negativzinses.

"Obwohl das Bild einer schwachen Wirtschaft bestehen bleibt, dürfte die BoJ in Bezug auf die geldpolitische Normalisierung auf Kurs bleiben", kommentierten Experten der italienischen Großbank Unicredit. Der Deutschen Bank zufolge preisen die Märkte eine 74-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Änderung der Negativzinspolitik ein.