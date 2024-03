Die Produktionsanlage nutzt ein bahnbrechendes Niedrigtemperaturverfahren, um den Nährstoffgehalt besser aufrechtzuerhalten und die Löslichkeit und Textur zu verbessern

Vancouver (British Columbia), 11. März 2024 / IRW-Press / – Else Nutrition Holdings Inc. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Unterzeichnung eines zukunftsweisenden Abkommens mit einem führenden US-amerikanischen Pulverhersteller bekannt, das die Herstellungskosten des Unternehmens voraussichtlich um 50 % senken und die erforderlichen Produktionskapazitäten für Pulver sichern wird, um die steigende Nachfrage des Unternehmens nach seinen Nahrungspulverprodukten für Kleinkinder und Kinder bis mindestens Ende 2025 zu decken. Darüber hinaus wird in dieser Produktionsanlage ein bahnbrechendes Niedrigtemperatur-Herstellungsverfahren angewendet, das konzipiert wurde, um den Nährstoffgehalt des Pulvers besser aufrechtzuerhalten und die Löslichkeit und Textur der Pulverprodukte des Unternehmens zu verbessern.

Hamutal Yitzhak, Mitgründer und CEO von Else Nutrition, sagte: „Dieses Abkommen ist für unser Unternehmen von großer Bedeutung, da es unsere Herstellungskosten erheblich senkt und unsere Margen steigert, wodurch wir auf dem Markt konkurrenzfähiger sind. Ebenso wichtig ist, dass dieses Abkommen dazu beitragen wird, eine ausreichende, konsistente und ununterbrochene Versorgung mit Pulver sicherzustellen, um unser geplantes Wachstum zu unterstützen. Vor allem sehen wir eine starke Zunahme der Online-Verkäufe, während wir unser Einzelhandelsnetz kontinuierlich erweitern und neue Lebensmittelketten und Supermärkte in den USA und Kanada hinzufügen. Da wir unsere Umsätze und gleichzeitig die betriebliche Effizienz in unserer Lieferkette steigern und Größenvorteile erlangen, befinden wir uns in einer günstigen Position, um die Renditen für unsere Investoren zu maximieren.“

„Abgesehen von den wirtschaftlichen Vorteilen und den Vorteilen in puncto Versorgung durch dieses Abkommen, ermöglicht uns diese Anlage auch die Einführung neuer Verfahren, die den Nährstoffgehalt unserer Produkte besser aufrechterhalten. Herkömmliche Pulverhersteller wenden ein Hochtemperatur- und Hochenergieverfahren an, das die Integrität des Produkts beeinträchtigen könnte. Das neue Niedrigtemperaturverfahren erhält nicht nur die lebenswichtigen Nährstoffe besser aufrecht, sondern verbessert auch die Löslichkeit und Textur des Pulvers und setzt somit einen neuen Standard in puncto Innovation. Wir sind davon überzeugt, dass dieses Abkommen unser kontinuierliches Bestreben verdeutlicht, die qualitativ hochwertigsten Produkte anzubieten, die auf dem Markt erhältlich sind. Dadurch etabliert sich Else als führendes Unternehmen auf dem Markt für pflanzliche Pulverprodukte“, sagte Frau Yitzhak abschließend.