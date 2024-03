MANILA, Philippinen, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Globe hat Geschichte geschrieben, da es das erste börsennotierte Unternehmen auf den Philippinen ist, das von der Science Based Targets Initiative (SBTi) die Validierung und Genehmigung seiner kurzfristigen und wissenschaftlich begründeten Netto-Null-Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG) erhalten hat.

Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von Globe für den Klimaschutz, indem es seine operativen Strategien mit dem globalen Gebot in Einklang bringt, die Erwärmung auf 1,5°C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen, was mit den Zielen des Pariser Abkommens und der von den Vereinten Nationen unterstützten Kampagne Race to Zero übereinstimmt.