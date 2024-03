FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich zu Wochenbeginn im Kurs nur wenig von der Stelle bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future notierte am frühen Nachmittag mit 0,07 Prozent in der Verlustzone bei 133,62 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug relativ stabil 2,28 Prozent.

Der Auftakt in die Woche fiel ruhig aus. Entscheidende Konjunkturdaten stehen nicht auf dem Programm. Aus den Zentralbanken äußern sich einige hochrangige Redner. In den USA gilt allerdings bereits die Schweigephase vor der nächsten Zinssitzung der Notenbank in der kommenden Woche.