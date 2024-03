"Angesichts der Tatsache, dass die KI-Revolution nun schnell auf die Phase der wichtigsten Anwendungsfälle und des Einsatzes zusteuert, befindet sich Palantir mit seiner Flaggschiff-AIP-Plattform und einer Vielzahl von Kunden-Bootcamps in einer guten Ausgangsposition, um eine Flutwelle von Unternehmensausgaben zu monetarisieren, die nun schnell die Küsten des Technologiesektors erreicht", so die Wedbush-Analysten unter der Leitung von Dan Ives.

Das Unternehmen gab in der vergangenen Woche einen Auftrag der US-Armee im Wert von 178,4 Millionen US-Dollar für die Entwicklung von zehn mit künstlicher Intelligenz (KI) ausgestatteten Bodenstationen bekannt. Der Vorstandsvorsitzende von Palantir, Alex Karp, hat die Fortschritte hervorgehoben, die mit dem Projekt TITAN bereits erzielt wurden, und unterstreicht die veränderte Wahrnehmung der US-Regierung hinsichtlich der Bedeutung von Software in der Kriegsführung und der nationalen Sicherheit. Die Regierung, insbesondere das Pentagon, erkenne nun an, dass Softwaresysteme die Hardwaresysteme erheblich verbessern und dass die USA einen Softwarevorteil gegenüber ihren Gegnern haben, so Karp.

Dieser Auftrag "könnte nun den Anstoß für eine ganze Reihe weiterer Regierungsverträge geben, die im kommenden Jahr abgeschlossen werden, da [Palantir] die Lösung ist, die es in Washington zu schlagen gilt", ordnet Wedbush-Analyst Ives Palantirs Armee-Deal ein.

Seit Jahresbeginn konnte die Palantir-Aktie rund 52 Prozent an Wert dazugewinnen. Das durchschnittliche Rating lautet 'Halten'. Der Konsens der Analysten liegt rund 25 Prozent über dem derzeitigen Kursniveau.

