LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach gestrichenen Mittelfristzielen von 28 auf 12 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kochboxenversender müsse nun zeigen, dass die Zeit der Gewinnwarnungen vorbei sei, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin kappte ihre Schätzungen deutlich. Sie rechnet mit einer langsamen Erholung der Marge in den kommenden Jahren und sieht den freien Barmittelzufluss nun besonders im Fokus./niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / 19:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2024 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,71 % und einem Kurs von 7,106EUR auf Tradegate (11. März 2024, 14:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Emily Johnson

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m