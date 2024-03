Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat am Freitag das Gewichtsabnahme-Medikament Wegovy von Novo Nordisk zur Senkung des Schlaganfall- und Herzinfarktrisikos bei übergewichtigen und fettleibigen Erwachsenen ohne Diabetes zugelassen. In Europa wurde ein entsprechender Antrag ebenfalls eingereicht.

Die Zulassung der neuen kardiovaskulären Indikationen durch die FDA könnte Arbeitgebern und Versicherern einen weiteren Grund liefern, das Medikament trotz seiner hohen Kosten zu bezahlen. Wegovy hat einen Listenpreis von 1.349 US-Dollar für eine Monatspackung. Das könnte weitere Milliarden in die Kasse von Novo spülen.