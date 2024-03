Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Im Rahmen der anhaltenden Diskussion über einen vermeintlichenRegulierungsbedarf von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) wurde heute ineiner Pressekonferenz in Berlin eine Studie mit dem Titel "Evidenz hilft:Beeinflusst die Übernahme durch private, nicht-ärztliche Kapitalgeber dasAbrechnungsverhalten von MVZ?" vorgestellt. Die Studie wurde auf Initiative desBundesverbands der Betreiber Medizinischer Versorgungszentren e.V. (BBMV) unddes Verbands Akkreditierte Labore in der Medizin e.V. (ALM) von Prof. Dr.Frank-Ulrich Fricke, Professor für Gesundheitsökonomie an der TechnischenHochschule Nürnberg, verfasst. Beide Verbände wollen mit dieser Studie auf Basisvon Daten ihrer Mitglieds-MVZ einen Debattenbeitrag für eine möglicheVorgehensweise in die Diskussion einbringen. Zur Auswertung und Prüfung stehenden Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) die Abrechnungsdaten allerLeistungserbringer zur Verfügung. Mit diesen können sie entsprechend demgesetzlichen Auftrag die Erfüllung des übertragenen Versorgungsauftrages vonambulanten Einrichtungen überprüfen."Mit der vorliegenden explorativen Studie wird ein praktikabler Ansatzvorgestellt, der vergleichende Untersuchungen des Abrechnungsverhaltens vonambulanten Einrichtungen auf Basis vorhandener Daten ermöglicht. Anhand der vonuns untersuchten Indikatoren ist es ohne größeren Aufwand möglich,Auffälligkeiten im Abrechnungsverhalten von Vertragsärzten bzw. MVZfestzustellen, die dann in weiterführenden Analysen in der jeweiligen KV zuklären und ggf. zu sanktionieren wären. Das sehen die gesetzlichen Prüfaufträgevor", so ein erstes Fazit von Prof. Fricke, Autor der Studie."Wir haben mit dieser Studie gezeigt, dass die Selbstverwaltung mit den ihr zurVerfügung stehenden Daten ein mögliches auffälliges Abrechnungsverhaltennachweisen könnte. Doch diese Möglichkeit wird bisher nicht genutzt. Trotzdemwird immer wieder der unbelegte Vorwurf erhoben, MVZ mit privaten,nicht-ärztlichen Kapitalgebern würden ihrem Versorgungsauftrag nicht nachkommenund sich stattdessen auf gut skalierbare Leistungen konzentrieren. Wir benötigenfür die Debatte mehr Evidenz und weniger Emotionen", betont SibylleStauch-Eckmann, Vorsitzende des BBMV."Mit einer regelhaften Durchführung solcher, auch im SGB V vorgesehenenPrüfungen, die weitgehend automatisiert durchgeführt werden könnten, ließe sichauch empirisch zeigen, ob ein weiterer Regulierungsbedarf von MVZ in derambulanten vertragsärztlichen Versorgung überhaupt erforderlich ist. Ohne dieseempirische Basis bleiben Vorwürfe, wie etwa der 'Rosinenpickerei', aus Teilen