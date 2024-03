BEIJING, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Die BWI Group hat dynamische Extremkältetests durchgeführt, um die Qualität und Leistung der Produktpalette zu prüfen, die in den neuen Mainstream-Automodellen in Europa, Nordamerika und Asien installiert ist, während der dynamische Test ihrer revolutionären elektromechanischen Bremstechnologie am 8. März abgeschlossen wurde.

George Chang, Mitglied des Board of Directors und Global CEO der BWI Group, sagte: "Unsere Produkte werden global zusammen mit Fahrzeugprodukten von über 50 Kunden weltweit verkauft. Folglich muss die BWI-Gruppe während des gesamten Forschungs- und Entwicklungsprozesses bis hin zur Produktion immer strengere internationale technische Standards einhalten. So halten wir beispielsweise an der jährlichen Durchführung von extremen Kältetests in China, den Vereinigten Staaten und Europa fest, um die Anforderungen der internationalen Normen zu erfüllen."

Da der globale Fahrwerksmarkt von unterschiedlichen Vorschriften und technischen Standards in Bereichen wie Sicherheit, Umweltschutz, Lärm und elektromagnetische Verträglichkeit geprägt ist, arbeitet das Unternehmen jeden Winter in erstklassigen Fahrzeugtestzentren im schwedischen Lappland, auf der amerikanischen Halbinsel Michigan und in der nördlichsten Provinz Heilongjiang in China, um die neuesten intelligenten Bremsen und Fahrwerke für die neuesten Modelle weltbekannter Automarken zu testen.

Basierend auf der kundenorientierten Kultur und den Werten des internationalen Premium-Tier-1-Zulieferers sind die Wintertests in drei Regionen so konzipiert, dass sie sich auf reale Eis-, Schnee- und Kältebedingungen konzentrieren, um eine robuste Produktentwicklung zu ermöglichen, die den strengen Standards und differenzierten Anforderungen der drei großen Automobilmärkte gerecht wird und den Kunden in Europa, den USA und China näher kommt.