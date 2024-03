SCHANGHAI, 11. März 2024 /PRNewswire/ -- Die 89. China International Medical Equipment Fair (CMEF) wird vom 11. bis 14. April in Shanghai stattfinden. Auf der branchenführenden Messe werden fast 5.000 Aussteller aus über 20 Ländern vertreten sein, und es werden über 200.000 Besucher erwartet. Die Besucher können mehr als 10.000 innovative Produkte entdecken, die die neuesten technologischen Fortschritte in der Medizintechnikbranche aufzeigen.

Eine Vielzahl medizinischer Unternehmen aus der ganzen Welt wird zusammenkommen und die innovativen Anwendungen der KI-Technologie im Gesundheitswesen vorstellen. Im Mittelpunkt stehen die Fortschritte bei der Ausstattung von Operationssälen in Krankenhäusern, einschließlich einer Reihe von Verbesserungen und Innovationen. Intelligente chirurgische Roboter haben durch den Einsatz von KI-Algorithmen ebenfalls erhebliche Fortschritte gemacht und bieten eine höhere Präzision und Vollständigkeit bei chirurgischen Eingriffen, die den Ärzten bei der Durchführung anspruchsvoller minimalinvasiver Operationen helfen. Darüber hinaus gibt es jetzt integrierte Lösungen für verschiedene Arten von Operationen, darunter auch für die Notfallversorgung auf der Intensivstation. Diese revolutionären Upgrades und Veränderungen verändern jeden Aspekt der Operationssäle in Krankenhäusern. Was die jüngsten Fortschritte in der medizinischen Bildgebung betrifft, so können KI-gestützte Diagnosesysteme jetzt Deep-Learning-Techniken einsetzen, um eine genaue Läsionserkennung und quantitative Analyse zu erreichen.

Die Global Harmonization Working Party (GHWP) und Reed Sinopharm Exhibitions (RSE) planen, während der 89. CMEF gemeinsam ein Symposium für innovative Medizinprodukte zu veranstalten und einen thematischen Ausstellungsbereich einzurichten, um die weltweiten Vorschriften für Medizinprodukte weiter anzugleichen und das innovative Wachstum des Medizinproduktesektors aktiv zu unterstützen. Diese Zusammenarbeit im Bereich der Regulierung zielt darauf ab, die zukünftige Expansion von Unternehmen auf der globalen Bühne zu erleichtern und den internationalen Handelsaustausch zu fördern.

Stärkere Unterstützung durch die lokale Politik wird einen Aufschwung des Marktes erwarten lassen

Nach Angaben der Medical Device Supply Chain Association der China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) wuchs der chinesische Markt für medizinische Geräte von 623,5 Milliarden Yuan 2019 auf 1,25 Billionen Yuan 2023. Darüber hinaus hat die Nationale Gesundheitskommission (NHC) vor kurzem umfassende Leitlinien herausgegeben, mit dem Ziel, bis Ende 2027 eine "vollständige Abdeckung" der medizinischen Konsortien in allen Regionen auf Bezirksebene zu erreichen. Diese Leitlinien zielen darauf ab, den Aufbau von Kapazitäten in Einrichtungen der medizinischen Grundversorgung zu stärken. Im Rahmen dieser Initiative werden landesweit jährlich über 500 neue kommunale Krankenhäuser gegründet, was den Bedarf an medizinischer Ausrüstung weiter erhöht.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mit Branchenführern in Kontakt zu treten, sich über die neuesten medizinischen Fortschritte zu informieren und Ihr Netzwerk zu erweitern. Klicken Sie auf den folgenden Link für die Vorregistrierung: https://reg.reed-sinopharm.com/pc/#/login?id=97a84e213c29404e8acba33c8ed9e57a&channelUuid=dafb12ba95474e709fca5a8614d206a6

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2359099/Weixin_Image_20240311134258.jpg

