NEW YORK (dpa-AFX) - An den jüngst noch rekordhohen US-Börsen haben die Anleger am Montag weiter Kasse gemacht. Besonders mit Blick auf die für Dienstag erwarteten heimischem Inflationsdaten fehlte erneut die Kaufbereitschaft. Gegen den Markttrend gefragt waren indes Kryptowährungen mit neuen Bestmarken sowie die Aktien der damit befassten Unternehmen.

Im frühen Handel sank der Dow Jones Industrial um 0,27 Prozent auf 38 619,52 Punkte. Damit knüpfte der New Yorker Leitindex an seine moderaten Verluste vom Freitag an. Der marktbreite S&P 500 gab zu Wochenbeginn um weitere 0,28 Prozent auf 5109,42 Punkte nach. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,34 Prozent auf 17 957,07 Zähler bergab. Er hatte am Freitag zunächst ebenso wie der S&P 500 ein Rekordhoch erreicht, letztlich aber mit den deutlichsten Verlusten geschlossen.

Am Dienstag stehen die Verbraucherpreise für den Februar auf der Agenda. Sie könnten Aufschluss geben über die zu erwartende erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Zwei Tage später folgen mit den Einzelhandelsumsätzen für den vergangenen Monat weitere wichtige Konjunkturdaten./gl/stw/jha/