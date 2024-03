NEW YORK, NY / 11. März 2024 / IRW-Press / 1847 Holdings LLC („1847“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: EFSH), eine außergewöhnliche Holdinggesellschaft, die die attraktiven Eigenschaften privater, mittelständischer Unternehmen mit der Liquidität und Transparenz eines börsennotierten Unternehmens verbindet, hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft ICU Eyewear Holdings Inc. („ICU“) mit ihrer für das Jahr 2024 geplanten Wachstumsstrategie bereits erhebliche Fortschritte erzielen konnte.

Mit dem Ziel, sowohl in naher Zukunft als auch langfristig zu wachsen, konzentriert sich ICU im Rahmen seiner Geschäftsstrategie neben der Sondierung von Geschäftschancen in den wichtigsten Vertriebskanälen wie Geschenk-, Programm- und Sportartikel auch verstärkt auf den Online-Handel. Diese Bemühungen haben bereits Früchte getragen, wie sich insbesondere am erfolgreichen Onboarding einer neuen Kette von Baumärkten (Hardware Stores) im Februar erkennen lässt, mit der ICU seine Position als innovative und zukunftsweisende Augenoptik-Marke weiter festigt.

ICUs größter Partner im Einzelhandel, eine der größten Einzelhandelsketten in den Vereinigten Staaten, die durch ihren Fokus auf gehobene, trendorientierte Waren zu günstigeren Preisen bekannt ist, hat ihre ehrgeizigen Pläne zur Eröffnung von 300 neuen Filialen bekannt gegeben. Die strategische Expansion dieses Einzelhandelspartners, dank der die Produkte von ICU in mehr als 2200 Geschäften zum Verkauf angeboten werden, bestätigt ICU nicht nur als etabliertes Unternehmen am Markt, sondern schafft auch die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum in der Kategorie Augenoptik und darüber hinaus.

„Im Zuge der sich abzeichnenden Veränderungen in der Geschäftswelt halten wir von ICU unbeirrbar an unserem Bekenntnis zur Intensivierung von Wachstum und Innovation fest“, betont Christine Roach, President und CFO von ICU Eyewear, Inc. „Mit dem strategischen Ausbau unserer Partnerschaften im Einzelhandel wollen wir zum Ausdruck bringen, dass es uns ein echtes Anliegen ist, unseren Kunden außergewöhnliche Produkte und Erlebnisse zu bieten. Mit einem starken Fokus auf nachhaltiges Wachstum und operativer Kompetenz kann ICU seine Vorreiterrolle in der Augenoptikbranche weiter festigen und wird auch in den kommenden Jahren seinen Erfolgskurs fortsetzen.“