Die Kundengewinnung als Copywriter ist eine anspruchsvolle

Aufgabe, die Einsatz, Geduld und Ausdauer erfordert. Doch auf lange Sicht lohnt

es sich, die Extrameile zu gehen. Das wissen auch Michael und Lobna Schafhauser,

die selbst als Copywriter tätig sind. Mit ihrem Programm helfen sie ihren Kunden

dabei, sich als Copywriter ein unabhängiges Leben aufzubauen. Wie die

Kundengewinnung als Copywriter gelingt, verraten die beiden Experten im

Folgenden.



Gutes Geld verdienen, sein eigener Chef sein und örtliche Unabhängigkeit

genießen - das ist die Realität vieler Copywriter. Doch die Kundengewinnung kann

eine echte Herausforderung sein - und ohne einen kontinuierlichen Strom an

zahlungswilligen Kunden kann das Wachstum des Geschäfts ins Stocken geraten.

"Ohne Zweifel sind Copywriter nach wie vor gefragt", sagt Michael Schafhauser,

der gemeinsam mit Lobna Schafhauser die Schafhauser & Schafhauser Consulting

GmbH gegründet hat. "Egal, ob sie neue Inhalte erstellen oder vorhandene Texte

optimieren sollen, die Nachfrage ist groß. Doch wer Neukunden gewinnen will,

muss vor allem eines: aus der Masse herausstechen."





"Grundsätzlich gibt es unzählige Wege, um als Copywriter an Aufträge zugelangen", ergänzt Lobna Schafhauser. "Doch oft bereitet das fehlende Wissenüber die effektivsten Methoden Kopfzerbrechen. Dabei ist es mit einerstrategischen Herangehensweise durchaus möglich, langfristige Kundenbeziehungenaufzubauen, die das Geschäft nachhaltig stärken." Michael und Lobna Schafhausersind selbst seit einigen Jahren als Copywriter tätig - und wissen daher genau,worauf es bei der Kundengewinnung ankommt. Inzwischen teilen sie ihr umfassendesWissen und unterstützen auch andere Menschen dabei, sich als Copywriter einerfolgreiches Business aufzubauen. In ihrem Programm vermitteln sie ihren Kundenalle notwendigen Fähigkeiten, um in kurzer Zeit durchzustarten undbeeindruckende Umsätze zu erzielen. Eines der Themen, die dabei im Fokus stehen,ist die Kundengewinnung als Copywriter. Doch wie funktioniert diese am besten?Kundengewinnung am Beispiel von Michael SchafhauserWie die Kundengewinnung funktioniert, verdeutlicht Michael Schafhauser gern ameigenen Beispiel: Seinen ersten Kunden für Marketing- undCopywriting-Dienstleistungen gewann der Copywriter vor inzwischen etwa siebenJahren. Alles begann, als er in einem Fitnessstudio in Wien im Gespräch miteinem anderen Mitglied stand, der Gründer eines Fitness-Unternehmens war. Zudieser Zeit standen Michael und Lobna Schafhauser kurz vor der eigenenSelbstständigkeit - und waren daher auf der Suche nach potenziellen Kunden. Zudiesem Zweck hatten sie eine Liste mit Unternehmen erstellt, für die sie gern im