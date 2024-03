Frankfurt (ots) - Der Finanzen Verlag hat J.P. Morgan Asset Management mit dem

begehrten "Goldenen Bullen" als "ETF-Haus des Jahres 2024" ausgezeichnet. Die

Jury hat bei ihrer Entscheidung besonders das Konzept der "aktiven ETFs"

überzeugt: "Die aktiven ETFs von J.P. Morgan Asset Management übertreffen ihren

Vergleichsindex und belasten die Anleger nur mit niedrigen Kosten. Neben der

Breite der aktiven ETF-Palette für die wichtigsten Anlagekategorien - unter

anderem Aktien global, in den USA, Europa, Schwellenländern bis hin zu mehreren

asiatischen Märkten, verschiedenen Anleihensegmenten sowie einigen nachhaltigen

Strategien - konnte auch das wachsende ETF-Volumen mit dynamischen

Netto-Mittelzuflüssen der Gesellschaft die zunehmende Bedeutung der aktiven ETFs

untermauern."



"Das Beste" aus beiden Welten





Seit sechs Jahren bietet J.P. Morgan Asset Management aktive ETFs in Europa anund hat seitdem unter Beweis gestellt, dass die aktive Managementkompetenz einesglobalen Asset Managers mit ausgewiesener Research- und Investmentexpertise inKombination mit den Vorteilen des ETF-Mantels einen Mehrwert bietet. "Unsereaktiven ETFs verbinden tägliche Transparenz, flexible Handelbarkeit, Liquiditätund wettbewerbsfähige Preise mit der Chance, je nach Anlageziel einelangfristige Outperformance gegenüber dem Basisindex zu erzielen undgleichzeitig das Risiko im Laufe der Marktzyklen zu managen", erläutert IvanDurdevic, Leiter ETF-Distribution bei J.P. Morgan Asset Management."Für das gesamte Team von J.P. Morgan Asset Management ist dies eine großartigeAnerkennung unserer fokussierten Bemühungen, aktive ETFs zu etablieren", freutsich Christoph Bergweiler , Leiter des Fondsgeschäfts von J.P. Morgan AssetManagement in Kontinentaleuropa. Die führende Position der Gesellschaft indiesem Segment zahlt sich aus - zuletzt konnte sich J.P. Morgan Asset Managementauf Rang 5 aller ETF-Anbieter in Europa - gemessen an den Netto-Neugeldzuflüssenin den letzten 12 Monaten - vorarbeiten. Heute bietet J.P. Morgan AssetManagement über 30 UCITS-ETFs; das darin verwaltete Vermögen ist auf über 23Milliarden US-Dollar angewachsen. "In einem Umfeld von Inflation, höherenRenditen und geopolitischen Risiken wird aktives Management für vieleETF-Investoren immer wichtiger und wir können die Re-Aktivierung von bisherpassiv verfolgten Strategien beobachten", führt Bergweiler aus und ergänzt:"Unser Ziel ist es, Anlegerinnen und Anlegern die Bausteine zur Verfügung zustellen, mit denen sie ihre Portfolios stark und resilient für dieHerausforderungen der jeweiligen Marktumfelder gestalten können - dafür istaktives Management unerlässlich" unterstreicht Bergweiler.