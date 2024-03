FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag etwas gesunken. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel bis zum späten Nachmittag um 0,26 Prozent auf 133,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere stieg auf 2,30 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Es wurden weder in der Eurozone noch in den USA wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Der Blick richtet sich bereits auf Wirtschaftszahlen aus den USA, die im Verlauf der Woche anstehen. Große Aufmerksamkeit dürften am Dienstag US-Inflationsdaten für Februar auf sich ziehen, weil sie für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung sind./jsl/jha/

