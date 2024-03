WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden dringt darauf, die Steuern für große Unternehmen und Superreiche in den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Das sieht der Entwurf seiner Regierung für das kommende Haushaltsjahr vor, das im Oktober beginnt. Der Haushaltsentwurf wurde am Montag veröffentlicht. Unterdessen gibt es bis heute noch keine vollständige Einigung für den aktuellen Haushalt - in den vergangenen Monaten ermöglichten immer wieder neue Übergangsmaßnahmen die Finanzierung der Regierungsgeschäfte.

Bidens neuer Entwurf schlägt unter anderem eine Mindeststeuer von 25 Prozent für Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen US-Dollar vor sowie Steuersenkungen für untere und mittlere Einkommensklassen. Das US-Staatsdefizit soll über zehn Jahre hinweg um rund drei Billionen US-Dollar (rund 2,7 Billionen Euro) reduziert werden. Vorgesehen in dem Entwurf sind auch Finanzhilfen in Höhe von 482 Millionen US-Dollar (rund 41 Millionen Euro) für die Ukraine. Allerdings steckt ein weitaus größeres und dringenderes Hilfspaket in Milliardenhöhe derzeit im Kongress fest. Dort verhindert eine innenpolitische Blockade die Lieferung von militärischem Nachschub aus den USA an Kiew. Das US-Außenministerium betonte am Montag, diese kritischen Hilfen könnten nicht bis zum Haushaltsjahr 2025 warten.