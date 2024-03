BERLIN (dpa-AFX) - Wohnungs- und Mieterschutzverbände fordern angesichts des Fachkräftemangels und der Wohnungsnot in manchen Regionen bessere Rahmenbedingungen für Mitarbeiterwohnungen. Den eigenen Beschäftigten werkseigene Wohnungen zur Verfügung zu stellen, sei eine Möglichkeit, den Mangel an Fachkräften und bezahlbarem Wohnraum anzugehen, argumentierte das Verbändebündnis Wirtschaft macht Wohnen am Montag.

Das Bündnis stellte eine Studie des Instituts RegioKontext vor, in dem Beispiele genannt werden, bei denen Unternehmen ihren Beschäftigten neuen Wohnraum zur Verfügung stellen. "Der Werkswohnungsbau hat jahrzehntelang für eine Entlastung der Wohnungsmärkte gesorgt", heißt es darin. "Wir wollten dieses Konzept im modernisierten Gewand aufgreifen und neu in die Diskussion bringen."